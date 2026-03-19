Внутрішня розвідка Німеччини фіксує зростання рівня шпигунства та саботажу

Німецька Федеральна служба захисту конституції (BfV) заявила про зростання рівня саботажу, шпигунства та інших видів небезпечної діяльності, спрямованих проти Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Президент відомства Сінан Селен заявив, що зловмисники демонструють більшу схильність до ризику та різноманітні методи у своїх операціях проти Німеччини, додавши, що також не виключає можливість вбивств.

За його словами, Росія є головним супротивником країни.

"Німеччину Росія сприймає як супротивника, а часом і як ворога номер один", – сказав Селен.

За даними Федеральної служби захисту конституції, іноземні операції здебільшого зосереджені, зокрема, на логістичній галузі, а також на оборонному та технологічному секторах.

У службі пообіцяли згодом запустити роботу Спільного центру гібридної оборони, куди буде тісно залучений німецький бізнес. Платформа сприятиме обміну інформацією між його офісом, поліцією та Федеральним прокурором.

Нагадаємо, Федеральна служба захисту конституції Німеччини попередила про спроби Росії вплинути на цьогорічні вибори до земельних парламентів.

А в грудні Німеччина заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами та викликала на розмову російського посла.

Раніше стало відомо, що з огляду на зростання загрози гібридних атак, особливо з боку Росії, Федеральна служба захисту конституції Німеччини домагається розширення повноважень.