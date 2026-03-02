Внутрішня розвідка Німеччини стурбована через втручання Росії у земельні вибори

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) попереджає про спроби Росії вплинути на цьогорічні вибори до земельних парламентів.

Про це йдеться в оцінці відомства, яку цитує газета taz, передає "Європейська правда".

Відомство "дуже серйозно" ставиться до загрози "недопустимого іноземного впливу та маніпулювання інформацією".

"З огляду на зростання гібридних атак Росії проти європейських демократій, слід очікувати відповідних дій у контексті виборів до земельних парламентів", – заявляють у BfV.

Якщо такі спроби відбудуться, вони "ймовірно будуть спрямовані на підтримку осіб та партій, які підтримують офіційну позицію Росії або поширюють наративи, що відповідають позиції російського уряду". За інформацією taz, в оцінці не називаються конкретні партії чи особи.

Федеральне управління з охорони конституції також попереджає про небезпеку "дискредитації осіб або партій, які займають позиції, що суперечать світогляду Кремля, наприклад, підтримують Україну".

Також можливі спроби російських гравців "підірвати довіру до демократичних інститутів, особливо в питаннях внутрішньої безпеки та міграції". Крім того, може бути "поставлена під сумнів" цілісність самих виборів або встановлених результатів виборів.

Німеччина у грудні заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами та викликала на розмову російського посла.

Раніше стало відомо, що з огляду на зростання загрози гібридних атак, особливо з боку Росії, Федеральне відомство з захисту конституції Німеччини (BfV) домагається розширення повноважень.