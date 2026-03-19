Внутренняя разведка Германии фиксирует рост уровня шпионажа и саботажа

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) заявило о росте уровня саботажа, шпионажа и других видов опасной деятельности, направленных против Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Глава ведомства Синан Селен заявил, что злоумышленники демонстрируют большую склонность к риску и различные методы в своих операциях против Германии, добавив, что также не исключает возможность убийств.

По его словам, Россия является главным противником страны.

"Германию Россия воспринимает как противника, а порой и как врага номер один", – сказал Селен.

По данным Федерального ведомства по защите конституции, иностранные операции в основном сосредоточены, в частности, на логистической отрасли, а также на оборонном и технологическом секторах.

В службе пообещали впоследствии запустить работу Совместного центра гибридной обороны, куда будет тесно вовлечен немецкий бизнес. Платформа будет способствовать обмену информацией между его офисом, полицией и Федеральным прокурором.

Напомним, Федеральное ведомство по защите конституции Германии предупредило о попытках России повлиять на нынешние выборы в земельные парламенты.

А в декабре Германия заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами и вызвала на разговор российского посла.

Ранее стало известно, что ввиду роста угрозы гибридных атак, особенно со стороны России,Федеральное ведомство по защите конституции Германии добивается расширения полномочий.