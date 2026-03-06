Греція розгорне Patriot для захисту Болгарії від іранських загроз 

Уряд Греції ухвалив рішення перемістити батарею Patriot на північ країни для захисту значної частини території Болгарії від потенційних повітряних загроз з Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Kathimerini.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас зробив відповідне оголошення після телефонної розмови з болгарським колегою Атанасом Запріановим.

"На підставі відповідного запиту болгарської сторони я мав можливість повідомити йому, що Греція надасть засоби та персонал для захисту Болгарії", – заявив він.

Окрім батареї Patriot, Греція передислокує на північ своєї території два винищувачі F-16 для "забезпечення додаткового прикриття Болгарії".

Також Дендіас оголосив, що відправляє двох старших офіцерів Повітряних сил до оперативного центру Збройних сил Болгарії в Софії.

Цього тижня стало відомо, що Греція перекине батарею Patriot на острів Карпатос у південно-східній частині Егейського моря для посилення оборони від можливих повітряних атак.

Це сталося наступного дня після того, як іранські безпілотники двічі атакували британську авіабазу Акротирі на Кіпрі.

Тоді міністр оборони Греції Нікос Дендіас оголосив про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр у зв'язку з посиленням занепокоєння щодо безпеки навколо середземноморського острова.

Тим часом в Туреччині розкритикували Грецію за "мілітаризацію" островів у Східному Середземномор'ї.