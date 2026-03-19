Греческая ПВО перехватила иранские ракеты в Саудовской Аравии

В четверг, 19 марта, греческая система противовоздушной обороны перехватила две баллистические ракеты, запущенные из Ирана, в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил министр обороны Греции Никос Дендиас, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Дендиас отметил, что греческая система Patriot перехватила иранские ракеты, направленные на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, не уточняя, в каком именно месте королевства.

"Защита нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных объектов имеет большое значение", – подчеркнул он.

Представитель Минобороны сообщил агентству, что этот случай стал первым, когда греческий персонал управлял этой системой.

Как отмечается, с 2021 года Греция развернула в Саудовской Аравии батарею Patriot, которую обслуживает греческий персонал, в соответствии с соглашением о помощи в защите энергетической инфраструктуры.

В начале марта правительство Греции приняло решение переместить батарею Patriot на север страны для защиты значительной части территории Болгарии от потенциальных воздушных угроз со стороны Ирана.

