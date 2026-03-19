Словаччина не підписала висновки Євроради щодо України, бо там немає згадки про "Дружбу"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився ставити підпис під висновками Європейської ради щодо України від 19 березня, оскільки в текст документа не внесли абзац про необхідність негайного поновлення роботи нафтопроводу "Дружба", чого вимагала Словаччина.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел.

Словацький прем’єр Фіцо наполягав, щоб у висновках про Україну згадувався нафтопровід "Дружба", але більшість держав-членів ЄС відмовилися робити відповідні поправки до вже узгодженого проєкту документа.

Однак, у висновках піднімається питання енергетичної безпеки.

Зокрема, Європейська рада "рішуче засуджує Росію за систематичне та навмисне націлювання на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, а саме на об’єкти тепло– та електропостачання" та вітає енергетичну підтримку та гуманітарну допомогу, а також допомогу у сфері цивільного захисту, які надаються Україні державами ЄС та міжнародними партнерами.

"Європейська рада закликає до подальших інтенсивних зусиль ЄС, скоординованих із зусиллями міжнародних партнерів, для підтримки України у терміновому ремонті, відновленні та зміцненні стійкості її енергетичної системи", – йдеться у документі.

Але через відсутність у тексті висновків прямої згадки про нафтопровід "Дружба", прем’єр Словаччини відмовився поставити під ними свій підпис.

Як повідомляла "Європейська правда", за результатами обговорення українського питання Європейська рада у четвер, 19 березня, ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини.

Цьому передувала дискусія щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.