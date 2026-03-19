Словакия не подписала выводы Евросовета по Украине, так как там нет упоминания о "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался ставить подпись под выводами Европейского совета по Украине от 19 марта, поскольку в текст документа не внесли абзац о необходимости немедленного возобновления работы нефтепровода "Дружба", чего требовала Словакия.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.



Словацкий премьер Фицо настаивал, чтобы в выводах об Украине упоминался нефтепровод "Дружба", но большинство государств-членов ЕС отказались вносить соответствующие поправки в уже согласованный проект документа.



Однако в выводах поднимается вопрос энергетической безопасности.



В частности, Европейский совет "решительно осуждает Россию за систематическое и преднамеренное нацеливание на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, а именно на объекты тепло– и электроснабжения" и приветствует энергетическую поддержку и гуманитарную помощь, а также помощь в сфере гражданской защиты, которые предоставляются Украине государствами ЕС и международными партнерами.

"Европейский совет призывает к дальнейшим интенсивным усилиям ЕС, скоординированным с усилиями международных партнеров, для поддержки Украины в срочном ремонте, восстановлении и укреплении устойчивости ее энергетической системы", – говорится в документе.



Как сообщала "Европейская правда", по результатам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров государств ЕС, без Венгрии и Словакии.

Этому предшествовала дискуссия о предоставлении Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.