Перед достроковими виборами в Данії лідирує партія чинної прем’єрки

Соціал-демократична партія Данії чинної прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен впевнено лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні парламентських виборів, які відбудуться наступного тижня.

Дані опитування, проведеного компанією Verian, наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними опитування очолювані Фредеріксен соціал-демократи наберуть 21,7% голосів, за ними йдуть "Зелені ліві" з 12,7%. Ліберали, лідер яких Троельс Лунд Поульсен також претендує на посаду прем'єр-міністра, набирають 12,0%.

Хоча різні опитування не дають чіткого уявлення про перспективи основних партій, дослідження компанії Verian свідчить про відсутність явної парламентської більшості, яка б виступала проти Фредеріксен, а лівоорієнтовані партії мають шанси зберегти її при владі.

Окреме опитування, проведене компанією Megafon для TV2, також показує впевнену перевагу соціал-демократів.

Нагадаємо, наприкінці лютого Фредеріксен оголосила про дострокові вибори в країні, які мають відбутись 24 березня.

Вона пояснила, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.