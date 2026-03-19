Накануне досрочных выборов в Дании лидирует партия действующего премьера

Социал-демократическая партия Дании, возглавляемая действующим премьер-министром Метте Фредериксен, уверенно лидирует в опросах общественного мнения в преддверии парламентских выборов, которые состоятся на следующей неделе.

Данные опроса, проведенного компанией Verian, приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным опроса, возглавляемые Фредериксен социал-демократы наберут 21,7% голосов, за ними следуют "Зеленые левые" с 12,7%. Либералы, лидер которых Троельс Лунд Поульсен также претендует на пост премьер-министра, набирают 12,0%.

Хотя различные опросы не дают четкого представления о перспективах основных партий, исследование компании Verian свидетельствует об отсутствии явного парламентского большинства, которое бы выступало против Фредериксен, а левоориентированные партии имеют шансы сохранить ее у власти.

Отдельный опрос, проведенный компанией Megafon для TV2, также показывает уверенное преимущество социал-демократов.

Напомним, в конце февраля Фредериксен объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

Она пояснила, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление со стороны США в отношении Гренландии.