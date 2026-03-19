Данія впевнена: бажання Трампа захопити Гренландію залишається незмінним

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що бажання американського президента Дональда Трампа захопити Гренландію залишається незмінним.

Про це вона сказала у четвер, 19 березня, у Брюсселі у коментарі DR, пише "Європейська правда".

Фредеріксен заявила, що наразі Данія перебуває на етапі, коли намагається досягти угоди з американцями.

"Переговори тривають, і я сподіваюся на позитивний результат. Але це має бути результат, який не виходить за межі червоних ліній, які ми встановили. На жаль, я все ще вважаю, що бажання президента США захопити Гренландію залишається незмінним, і саме тому ця ситуація є серйозною – і була серйозною весь цей час", – наголосила прем’єрка Данії.

Також вона заявила, що Данія зіштовхнулася з "найскладнішою ситуацією у зовнішній політиці з часів Другої світової війни".

"Єдина причина, чому ми сьогодні перебуваємо в кращому становищі, – це те, що у нас є близькі, сильні та добрі європейські союзники, і те, що ми вклали час, зусилля та власні ресурси у цю співпрацю", – додала Фредеріксен.

Зазначимо, її коментарі з’явилися на тлі того, як ЗМІ повідомили про те, що у дні найінтенсивніших претензій Трампа на Гренландію в Данії почали серйозно допускати навіть найгірший розвиток подій та готували свої невеликі сили до принаймні якогось опору, якби Трамп віддав наказ про захоплення острова.

Останнім часом президент США не згадує про Гренландію, перемикнувши свою увагу на інші теми. З останнього, у лютому Трамп заявив, що відправить до острова корабель-лікарню, оскільки там нібито бракує можливостей отримати медичну допомогу.

Прем'єр Гренландії відреагував коментарем, що Гренландія має все необхідне і не потребує такої допомоги.

Міністр оборони Данії повідомив, що данський уряд не має жодної інформації про плани щодо відправлення до Гренландії американського медичного судна, а прем’єрка Данії потролила Трампа.