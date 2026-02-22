Прем’єрка Данії потролила Трампа, який нібито відправляє медичний корабель до Гренландії

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відреагувала на повідомлення президента США Дональда Трампа про його "медичні ініціативи" щодо Гренландії.

Про це Фредеріксен написала у соцмережі Facebook в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що він співпрацює з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, щоб відправити лікарняне судно до Гренландії.

Трамп написав у соцмережах, що відправляє до Гренландії великий медичний корабель, щоб надати допомогу "багатьом хворим людям, які не отримують необхідного лікування".

У своїй заяві Фредеріксен не згадала імені Трампа прямо, проте, вочевидь, її повідомлення стосувалось оголошення президента США.

"Я рада жити в країні, де всі мають вільний і рівний доступ до охорони здоров'я. Де не страховка і не статки визначають, чи отримаєш ти належне лікування. Такий самий підхід застосовується в Гренландії. Гарного недільного дня всім вам!" – написала прем’єрка.

Міністр оборони країни раніше повідомив, що данський уряд не має жодної інформації про плани щодо відправлення до Гренландії американського медичного судна, про що оголосив Дональд Трамп. Він відкинув твердження про будь-яку потребу в зовнішній допомозі.

Пост Трампа в суботу з’явився через кілька годин після того, як Об'єднане арктичне командування Данії повідомило про евакуацію члена екіпажу, який потребував невідкладної медичної допомоги, з американського підводного човна у водах Гренландії.