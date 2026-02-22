У Данії нічого не знають про медичний корабель, який Трамп нібито відсилає до Гренландії 

Данський уряд не має жодної інформації про плани щодо відправлення до Гренландії американського медичного судна, про що оголосив Дональд Трамп.

Про це міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив DR Nyheder, пише "Європейська правда".

Його заява пролунала після того, як президент США Дональд Трамп опублікував допис у соцмережах, у якому написав, що до Гренландія прямує судно, аби "подбати про всіх хворих".

Водночас Троельс Лунд Поульсен відкинув твердження про будь-яку потребу в зовнішній допомозі. За його словами, система охорони здоров’я в Гренландії функціонує так само добре, як і в Данії.

"Населення Гренландії отримує необхідну медичну допомогу в Гренландії. Гренландці також можуть отримати спеціальне лікування в Данії. Нема потреби в спеціальних заходах у сфері охорони здоров'я в Гренландії. Цим вже займається уряд Гренландії, а в разі потреби – і Королівство Данія", – сказав міністр.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що він співпрацює з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, щоб відправити лікарняне судно до Гренландії.

Пост Трампа з’явився через кілька годин після того, як Об'єднане арктичне командування Данії повідомило про евакуацію члена екіпажу, який потребував невідкладної медичної допомоги, з американського підводного човна у водах Гренландії.

Хоча згодом президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен переконана, що криза не вирішена.