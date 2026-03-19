Дания уверена: желание Трампа захватить Гренландию остается неизменным

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что желание американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию остается неизменным.

Об этом она заявила в четверг, 19 марта, в Брюсселе в комментарии DR, пишет "Европейская правда".

Фредериксен заявила, что в настоящее время Дания находится на этапе, когда пытается достичь соглашения с американцами.

"Переговоры продолжаются, и я надеюсь на положительный результат. Но это должен быть результат, не выходящий за пределы красных линий, которые мы установили. К сожалению, я по-прежнему считаю, что желание президента США захватить Гренландию остается неизменным, и именно поэтому эта ситуация является серьезной – и была серьезной все это время", – подчеркнула премьер-министр Дании.

Также она заявила, что Дания столкнулась с "самой сложной ситуацией во внешней политике со времен Второй мировой войны".

"Единственная причина, по которой мы сегодня находимся в лучшем положении, – это то, что у нас есть близкие, сильные и добрые европейские союзники, и то, что мы вложили время, усилия и собственные ресурсы в это сотрудничество", – добавила Фредериксен.

Отметим, что ее комментарии появились на фоне того, как СМИ сообщили о том, что в дни наиболее интенсивных претензий Трампа на Гренландию в Дании начали серьезно допускать даже худшее развитие событий и готовили свои небольшие силы к хотя бы какому-то сопротивлению, если бы Трамп отдал приказ о захвате острова.

В последнее время президент США не упоминает о Гренландии, переключив свое внимание на другие темы. Последнее, что известно, – в феврале Трамп заявил, что отправит на остров корабль-госпиталь, поскольку там якобы не хватает возможностей получить медицинскую помощь.

Гренландский премьер отреагировал комментарием, что Гренландия имеет все необходимое и не нуждается в такой помощи.

Министр обороны Дании сообщил, что датское правительство не располагает никакой информацией о планах по отправке в Гренландию американского медицинского судна, а премьер-министр Дании потроллила Трампа.