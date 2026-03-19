В Латвії встановили покарання за поширення інтимних фото і відео без згоди

Сейм Латвії ухвалив у остаточному читанні поправки до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальне покарання за поширення матеріалів інтимного характеру без згоди особи, зображеної на них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зміни передбачають, що публікація або передача іншим особам зображення, відеозапису чи цифрового зображення, що відображає сексуальні дії або оголеність іншої людини, без згоди цієї людини може каратися позбавленням волі на строк до одного року, короткочасним позбавленням волі, пробаційним наглядом, громадськими роботами або грошовим штрафом.

Крім того, за такі самі дії, якщо вони спрямовані проти неповнолітнього або заподіяли істотну шкоду, передбачено позбавлення волі на строк до трьох років, короткочасне позбавлення волі, пробаційний нагляд, громадські роботи або грошовий штраф.

Автори поправок підкреслюють, що встановлення кримінальної відповідальності в таких випадках виражає рішуче засудження суспільства щодо таких дій як тяжкого та неприпустимого злочину.

У анотації до змін у законі пояснюється, що під поширенням матеріалів інтимного характеру без згоди розуміється публікація зображень та відео сексуального змісту або оголеного тіла без однозначного дозволу осіб, зображених на них.

В анотації також підкреслюється, що добровільна участь особи у створенні матеріалів інтимного характеру або їх обмін з іншими не означає згоди на подальше використання або публікацію цих матеріалів.

Поширення таких матеріалів істотно утискає людську гідність, честь, репутацію та право на приватне життя. Для потерпілого це може призвести до соціальної ізоляції, проблем у професійному житті, а також до важких психологічних наслідків – тривоги, депресії або навіть самогубства.

