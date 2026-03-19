В Латвии ввели наказание за распространение интимных фото и видео без согласия

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовное наказание за распространение материалов интимного характера без согласия лица, изображённого на них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Изменения предусматривают, что за публикацию или передачу другим лицам изображения, видеозаписи или цифрового изображения, отражающего сексуальные действия или обнаженность другого человека, без согласия этого человека может назначаться наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, кратковременным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или денежным штрафом.

Кроме того, за такие же действия, если они направлены против несовершеннолетнего или причинили существенный вред, предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Авторы поправок подчеркивают, что установление уголовной ответственности в таких случаях выражает решительное осуждение общества в отношении таких действий как тяжкого и недопустимого преступления.

В аннотации к изменениям в законе поясняется, что под распространением материалов интимного характера без согласия понимается публикация изображений и видео сексуального содержания или обнаженного тела без однозначного разрешения лиц, изображенных на них.

В аннотации также подчеркивается, что добровольное участие лица в создании материалов интимного характера или их обмен с другими не означает согласия на дальнейшее использование или публикацию этих материалов.

Распространение таких материалов существенно ущемляет человеческое достоинство, честь, репутацию и право на частную жизнь. Для потерпевшего это может привести к социальной изоляции, проблемам в профессиональной жизни, а также к тяжелым психологическим последствиям – тревоге, депрессии или даже самоубийству.

