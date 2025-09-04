В Італії почали розслідування щодо порносайту з відредагованими фото Мелоні

Італійська прокуратура розпочала розслідування щодо порнографічного вебсайту, на якому, за повідомленнями, були розміщені відредаговані зображення відомих італійок, зокрема прем'єрки Джорджі Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прокуратура Флоренції розпочала розслідування після скарг кількох опозиційних депутаток до управління поліції, що займається боротьбою з кіберзлочинністю.

Порносайт до закриття минулого тижня мав понад 700 тисяч підписників. На ньому викладали узяті із соцмереж чи платформи OnlyFans фото жінок, які редагували таким чином, аби підкреслити інтимні частини тіла.

За словами однієї з постраждалих жінок, сайт вимагав від жертв до 1000 євро на місяць за видалення фотографій.

Премʼєрка Італії публічно висловила обурення через викриття сайту та висловила "солідарність і підтримку всім жінкам, яких образили, принизили і зґвалтували".

"Прикро, що у 2025 році все ще є люди, які вважають нормальним і законним зневажати гідність жінки і ображати її сексистськими і вульгарними висловлюваннями, ховаючись за анонімністю або клавіатурою", – сказала Мелоні.

Прокуратура планує додати порносайт до ширшого розслідування сайтів, які використовуються для "порнопомсти" – шантажу людей інтимними фото, часто з боку колишніх партнерів чи коханців.

Італія ще у 2019 році запровадила кримінальне покарання за "порнопомсту".

