Трамп просив прем’єра Ізраїлю припинити удари по енергетичних об’єктах Ірану

Президент США Дональд Трамп розповів, що попросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу припинити удари по енергетичних об’єктах Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Трампа цитує CNN.

Раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати "нічого не знали" про атаку Ізраїлю на іранські об’єкти на газовому родовищі Південний Парс, найбільшому у світі запасі природного газу.

Однак ізраїльське джерело, обізнане з ситуацією, повідомило CNN у середу, що Ізраїль здійснив удар у координації зі США, що суперечить заяві президента.

Американське джерело також повідомило CNN, що США були "в курсі" цього удару.

"Я сказав йому (Нетаньягу. – Ред.): „Не роби цього". І він цього не зробить", – сказав Трамп.

За його словами, США та Ізраїль є "незалежними", але "чудово ладнають".

"Це скоординовано. Але іноді він щось робить, і якщо мені це не подобається, то ми більше цього не робимо", – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що США дадуть відповідь, якщо катарські об'єкти СПГ ще раз опиняться під атакою.

Трамп сказав, що Іран несправедливо вдарив по частині СПГ-об’єкта Катару.

У середу вранці іранські державні ЗМІ повідомили, що США та Ізраїль завдали ударів по деяких іранських об’єктах нафтогазовидобутку, зокрема по Південному Парсу – найбільшому у світі родовищу природного газу.