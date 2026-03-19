Трамп пригрозив "рознести" ключове родовище Ірану у разі нових ударів по СПГ-об’єктах Катару

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не знали про плани Ізраїлю вдарити по важливому газовому родовищу Ірану, та пригрозив "рознести" його цілковито, якщо Тегеран продовжить мститися за це третій стороні, Катару.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що від ізраїльських ударів по газовому родовищу Ірану Південний Парс – на острові серед Перської затоки – постраждала "відносно незначна" його частина.

"Сполучені Штати нічого не знали про конкретно цю атаку, і Катар ні в якій формі не був причетний до цього і поняття не мав, що це станеться. На жаль, Іран цього не знав… та несправедливо вдарив по частині СПГ-об’єкта Катару", – заявив Трамп.

Далі, акцентуючи усе великими літерами, він пообіцяв, що нових ударів Ізраїлю по Південному Парсу не буде – якщо тільки Іран не почне знову бити по Катару.

"У цьому разі США, з допомогою і згодою Ізраїлю чи без неї, знесе цілковито увесь комплекс родовища Південного Парсу з такою силою і могуттю, якої Іран ще ніколи не бачив і не спостерігав. Я не хочу давати розпорядження про такого масштабу удар і руйнування через довгострокові наслідки, які це буде мати для майбутнього Ірану. Але якщо по СПГ-об’єктах Катару знову вдарять, я не вагатимуся з цим", – пригрозив Трамп.

У середу вранці іранські державні ЗМІ повідомили, що США та Ізраїль завдали ударів по деяких об’єктах нафтогазовидобутку, зокрема по Південному Парсу – найбільшому у світі родовищу природного газу.

За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.