Трамп попросил премьера Израиля прекратить удары по энергетическим объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить удары по энергетическим объектам Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", слова Трампа цитирует CNN.

Ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты "ничего не знали" об атаке Израиля на иранские объекты на газовом месторождении Южный Парс, крупнейшем в мире запасе природного газа.

Однако израильский источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN в среду, что Израиль нанес удар в координации с США, что противоречит заявлению президента.

Американский источник также сообщил CNN, что США были "в курсе" этого удара.

"Я сказал ему (Нетаньяху. – Ред.): „Не делай этого". И он этого не сделает", – сказал Трамп.

По его словам, США и Израиль являются "независимыми", но "прекрасно ладят".

"Это скоординировано. Но иногда он что-то делает, и если мне это не нравится, то мы больше этого не делаем", – сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США дадут ответ, если катарские объекты СПГ еще раз окажутся под атакой.

Трамп сказал, что Иран несправедливо нанес удар по части СПГ-объекта Катара.

В среду утром иранские государственные СМИ сообщили, что США и Израиль нанесли удары по некоторым иранским объектам нефтегазодобычи, в частности по Южному Парсу – крупнейшему в мире месторождению природного газа.