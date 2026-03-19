МЗС України: Угорщина політизує питання ремонту "Дружби"

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба".

Заяву речника наводить пресслужба МЗС України в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тихий, Україна не чула жодного засудження з боку Угорщини щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" російським ударом.

Він додав, що замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати свої енергопостачання, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.

"Таким чином, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний привід і висуває вимоги до України, що, на наш погляд, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку Росії", – підкреслив представник українського зовнішньополітичного відомства.

Тихий зазначив, що внаслідок російських атак інфраструктура України щодня зазнає пошкоджень.

"І навіть після пошкодження трубопроводу "Дружба" вже були завдані інші пошкодження іншим українським трубопроводам, іншій інфраструктурі, наприклад, трубопроводу Одеса-Броди. Україна все це ремонтує. Але у нас немає безмежних ресурсів. Ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, яку Угорщина з якихось причин воліє ігнорувати", – заявив Георгій Тихий.

Як відомо, лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

За результатами обговорення українського питання Європейська рада у четвер, 19 березня, ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини.