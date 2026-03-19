МИД Украины: Венгрия политизирует вопрос ремонта "Дружбы"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Венгрия политизирует вопрос ремонта нефтепровода "Дружба".

Заявление пресс-секретаря приводит пресс-служба МИД Украины в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тихий, Украина не слышала ни одного осуждения со стороны Венгрии в отношении повреждения нефтепровода "Дружба" российским ударом.

Он добавил, что вместо того, чтобы объяснить гражданам Венгрии, почему страна не смогла диверсифицировать свои энергопоставки, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей риторике сосредотачивается на Украине.

"Таким образом, Венгрия политизирует этот вопрос, превращает его в политический повод и выдвигает требования к Украине, что, на наш взгляд, абсурдно. Украина сталкивается с масштабным террором, воздушным террором со стороны России", – подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Тихий отметил, что в результате российских атак инфраструктура Украины ежедневно подвергается повреждениям.

"И даже после повреждения трубопровода "Дружба" уже были нанесены другие повреждения другим украинским трубопроводам, другой инфраструктуре, например, трубопроводу Одесса-Броды. Украина все это ремонтирует. Но у нас нет безграничных ресурсов. Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, которую Венгрия по каким-то причинам предпочитает игнорировать", – заявил Георгий Тихий.

Как известно, лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

По итогам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров стран ЕС, без Венгрии и Словакии.