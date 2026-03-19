Зеленський анонсував зустріч у США щодо "мирних переговорів"

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч у США української переговірної команди щодо завершення російсько-української війни.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу "в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України".

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", – наголосив він.

Відтак український президент зазначив, що детально говорив щодо перемовин з главою переговорної делегації України Рустемом Умєровим, лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та очільником Офісу президента Кирилом Будановим.

За його словами, у зустрічах також братиме участь заступник глави ОПУ Сергій Кислиця.

Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Зеленський також наполягає на необхідності зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.