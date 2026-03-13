Зеленський: з перемовинами ціла Санта-Барбара, місце і час досі не узгоджені

Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам по закінченні візиту до Франції, повідомляє "Укрінформ".

Зеленський нагадав, що перемовини були перенесені на прохання американської сторони через війну проти Ірану.

"Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна підтвердила, що делегація готова прилетіти в Маямі або в Вашингтон, але російська сторона відмовилась летіти в Америку і запропонувала одну з країн – Туреччину або Швейцарію. Американці відмовились від такого варіанту.

"Ми одразу сказали, що готові до зустрічі на наступному тижні, ми готуємось до зустрічі і в Америці, і в Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах", – заявив президент, додавши, що той факт, чи відбудуться переговори, залежить від американців.

Раніше Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.

9 березня Зеленський повідомив, що тристоронні переговори з РФ і США перенесені.