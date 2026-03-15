Зеленський заявив, що хоче зустрітися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву українського президента наводить "Інтерфакс-Україна".

Зеленський зазначив, що не мав розмови з Трампом стосовно послаблення американських санкцій проти російської нафти.

Водночас він наголосив, що українську позицію з цього приводу Трамп знає.

"Я думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом. Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом. Тому що команди працюють, але у нас є деякі питання, які стоять на місці. Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю", – сказав Зеленський.

Як відомо, Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. У США пояснили таке рішення глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану й ударів останнього по багатьох країнах Перської затоки, що фактично паралізувало експорт нафти з регіону.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення США щодо зняття санкцій з російської нафти допоможе Росії воювати довше.

Водночас Трамп заявив, що американські санкції проти російської нафти будуть відновлені щойно завершиться криза на Близькому Сході.