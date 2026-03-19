Зеленский анонсировал встречу в США по поводу "мирных переговоров"

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу в США украинской переговорной группы по вопросу завершения российско-украинской войны.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что поступают сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу "в существующих форматах переговоров для прекращения войны России против Украины".

"Переговорная пауза была, пора ее завершать. И мы делаем все, чтобы переговоры были действительно содержательными. Украинская команда – именно политическая часть переговорной группы – уже в пути, и в эту субботу ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", – подчеркнул он.

Затем украинский президент отметил, что подробно обсуждал переговоры с главой переговорной делегации Украины Рустемом Умеровым, лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и главой Офиса президента Кириллом Будановым.

По его словам, во встречах также примет участие заместитель главы ОПУ Сергей Кислица.

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров о завершении войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за разных позиций США и России.

Зеленский также настаивает на необходимости встречи с президентом США Дональдом Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредоточивается на Иране.