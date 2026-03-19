ЗМІ: Мелоні сказала лідерам ЄС, що розуміє позицію Орбана щодо України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розійшлася в думках із більшістю лідерів країн ЄС, висловивши розуміння очільнику угорського уряду Віктору Орбану у зв'язку з його позицією щодо України.

Про це стало відомо Politico, повідомляє "Європейська правда".

Під час закритого засідання на саміті лідерів ЄС Мелоні сказала своїм колегам, що розуміє причини, через які Орбан порушив своє слово і заблокував надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро після того, як схвалив його в грудні, розповіли п’ять дипломатів, обізнаних із конфіденційними обговореннями.

Видання нагадує, що Мелоні та Орбан – праві політики, але італійська лідерка загалом дотримується основної лінії ЄС, тоді як угорський уряд вважається таким, що перешкоджає її реалізації.

Як повідомили п’ятеро дипломатів, що представляють чотири різні європейські країни, під час зустрічі Мелоні наголосила, що особисто вона, як і раніше, підтримує негайне надання кредиту Україні, але зазначила, що розуміє позицію Орбана, якого наступного місяця чекають вибори.

Один із п’яти дипломатів процитував слова Мелоні про те, що позиція Орбана є "нормальною", оскільки "ситуація змінюється" і що "якби я опинилася в такій самій ситуації, я б це зрозуміла".

За словами дипломатів, Мелоні також зазначила, що угорський прем'єр-міністр раніше займав конструктивну позицію, і слід очікувати, що він відмовиться від вето, якщо нафтопровід "Дружба" знову запрацює.

Водночас в італійському уряді заперечили ці повідомлення.

"Висловлювання, яке приписують прем’єр-міністерці, є абсолютно безпідставним", – заявив представник офісу Мелоні в Римі.

Тим часом джерела також розповідають, що більшість інших лідерів ЄС у четвер вранці відреагували з обуренням, коли стало очевидно, що Орбан не має наміру поступатися у своїх позиціях.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував це рішення як "неприйнятне" та безпрецедентне порушення "червоної лінії" у поведінці Орбана.

Як відомо, лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

За результатами обговорення українського питання Європейська рада у четвер, 19 березня, ухвалила висновки щодо України, під якими стоять підписи 25 лідерів держав ЄС, без Угорщини та Словаччини.