СМИ: Мелони заявила лидерам ЕС, что понимает позицию Орбана в отношении Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони разошлась во мнениях с большинством лидеров стран ЕС, выразив понимание главе венгерского правительства Виктору Орбану в связи с его позицией по Украине.

Об этом стало известно Politico, сообщает "Европейская правда".

Во время закрытого заседания на саммите лидеров ЕС Мелони сказала своим коллегам, что понимает причины, по которым Орбан нарушил свое слово и заблокировал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро после того, как одобрил его в декабре, рассказали пять дипломатов, знакомых с конфиденциальными обсуждениями.

Издание напоминает, что Мелони и Орбан – правые политики, но итальянская лидер в целом придерживается основной линии ЕС, тогда как венгерское правительство считается препятствующим ее реализации.

Как сообщили пять дипломатов, представляющих четыре разных европейские страны, во время встречи Мелони подчеркнула, что лично она, как и раньше, поддерживает немедленное предоставление кредита Украине, но отметила, что понимает позицию Орбана, которого в следующем месяце ждут выборы.

Один из пяти дипломатов процитировал слова Мелони о том, что позиция Орбана является "нормальной", поскольку "ситуация меняется" и что "если бы я оказалась в такой же ситуации, я бы это поняла".

По словам дипломатов, Мелони также отметила, что венгерский премьер-министр ранее занимал конструктивную позицию, и следует ожидать, что он откажется от вето, если нефтепровод "Дружба" снова заработает.

В то же время в итальянском правительстве опровергли эти сообщения.

"Высказывание, которое приписывают премьер-министру, абсолютно безосновательно", – заявил представитель офиса Мелони в Риме.

Между тем источники также сообщают, что большинство других лидеров ЕС в четверг утром отреагировали с возмущением, когда стало очевидно, что Орбан не намерен уступать в своих позициях.

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал это решение как "неприемлемое" и беспрецедентное нарушение "красной линии" в поведении Орбана.

Как известно, лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

По итогам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров государств ЕС, без Венгрии и Словакии.