Трамп розповів, скільки може тривати операція проти Ірану

Американський президент Дональд Трамп розповів про свої очікування щодо того, скільки потенційно триватиме війна в Ірані.

Про це він сказав у інтерв’ю Daily Mail зі свого курорту Мар-а-Лаго у Флориді, пише "Європейська правда".

Трамп припустив, що бойові дії в Ірані можуть тривати протягом наступних чотирьох тижнів.

"Це завжди був чотиритижневий процес. Ми вважали, що це займе приблизно чотири тижні. Це завжди було близько чотирьох тижнів, тож – яким би сильним це не було, це велика країна, це займе чотири тижні – або менше", – пояснив він.

Також Трамп зазначив, що його не здивували жодні результати ударів, завданих до цього часу.

"Я думаю, що все йде за планом. Ви знаєте, крім того, що ми знищили все їхнє керівництво – набагато більше, ніж ми думали", – додав він.

Нагадаємо, через день після початку ударів по Ірану, в результаті яких загинув аятола Алі Хаменеї і регіон опинився в стані війни, Трамп повідомив, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.

Втім, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який був ключовим радником покійного верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

