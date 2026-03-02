Трамп рассказал, сколько может длиться операция против Ирана

Американский президент Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях относительно того, сколько потенциально продлится война в Иране.

Об этом он сказал в интервью Daily Mail из своего курорта Мар-а-Лаго во Флориде, пишет "Европейская правда".

Трамп предположил, что боевые действия в Иране могут продолжаться в течение следующих четырех недель.

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы считали, что это займет примерно четыре недели. Это всегда было около четырех недель, поэтому – каким бы сильным это ни было, это большая страна, это займет четыре недели – или меньше", – пояснил он.

Также Трамп отметил, что его не удивили никакие результаты ударов, нанесенных до этого времени.

"Я думаю, что все идет по плану. Вы знаете, кроме того, что мы уничтожили все их руководство – гораздо больше, чем мы думали", – добавил он.

Напомним, через день после начала ударов по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и регион оказался в состоянии войны, Трамп сообщил, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать.

Впрочем, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который был ключевым советником покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Война без гарантии успеха. Почему нападение США не изменило режим в Иране, несмотря на требования Трампа