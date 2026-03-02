В Ірані заявили, що не будуть вести переговори із США

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який був ключовим радником покійного верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ларіджані зробив цей коментар у відповідь на повідомлення про те, що Іран через посередників звернувся до Сполучених Штатів з проханням відновити переговори.

Він заявив, що американський президент Дональд Трамп "занурив регіон у хаос своїми "помилковими надіями" і тепер турбується про подальші втрати американських військ".

"Своїми діями він перетворив свій власний слоган "Америка перша" на "Ізраїль перший" і пожертвував американськими солдатами заради прагнення Ізраїлю до влади", – додав він.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

Американське військове командування повідомило, що троє військовослужбовців загинули в бою.