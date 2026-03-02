Датские политики призвали выслать участников акции памяти Хаменеи

В Дании ряд политиков резко раскритиковал акцию у иранского посольства в Копенгагене в память о погибшем аятолле Али Хаменеи.

Об этом пишет DR, передает "Европейская правда".

После того как верховный лидер иранского режима, аятолла Али Хаменеи, погиб в результате американско-израильского удара, датский мусульманин Сайф Шах Мухаммад решил почтить его память.

Он возложил цветы и установил фотографию погибшего аятоллы перед иранским посольством в Копенгагене. По его словам, целью этой акции является демонстрация «солидарности с Ираном и протеста против сионистского режима и военных преступлений США в стране».

Сайф Шах Мухаммад хорошо известен в Дании сожжением датского флага и своей связью с противоречивой мечетью Имама Али в северо-западном районе Копенгагена.

Эта ситуация вызвала возмущение среди политических деятелей. В частности, лидер партии Либеральный альянс Алекса Ванопслага, а также лидер Социал-демократов Ингер Стейберг высказались публично.

По мнению Стейберг, участники такого мероприятия «должны сесть на первый самолет домой».

"Ничто из того, за что выступал Али Хаменеи, не имеет никакого места в Дании, и позорно, что мы приютили людей, которые симпатизируют диктатору. Я считаю, что они должны сесть на первый самолет домой: им точно не место в Дании", – заявила она. Обе политики считают, что прославление Хаменеи несовместимо с предоставлением датского гражданства.

Напомним, через день после начала ударов по Ирану, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и регион оказался в состоянии войны, американский президент Дональд Трамп сообщил, что новое руководство страны хочет с ним поговорить и что он планирует это сделать.

Впрочем, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который был ключевым советником покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, заявил, что Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.

Также Трамп предположил, что боевые действия в Иране могут продолжаться в течение следующих четырех недель.

