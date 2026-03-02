Зеленский: из-за боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча с США и РФ будет в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский заявил, что, учитывая боевые действия на Ближнем Востоке, украинская сторона не может подтвердить Абу-Даби как место проведения встречи с США и РФ.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

Президент отвечал на вопрос об обновлении информации о возможной встрече.

"Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно 5-6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за этих боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но тем не менее, никто не отменял встречу", – заявил Зеленский.

"Встреча должна быть, она для нас важна, мы ее поддерживаем. И встреча важна, и результаты важны, и обмен очень важен", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля сообщил, что "обновил директивы" для украинской делегации относительно дальнейших переговоров с РФ и США о потенциальных параметрах завершения войны.

Перед этим украинский президент заявил, что видит окно возможностей для достижения мира в российско-украинской войне до промежуточных выборов в США.