Зеленський "оновив директиви" для української команди на переговорах з США й РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "оновив директиви" для української делегації щодо подальших перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні 28 лютого.

Зеленський зазначив, що час та місце наступної зустрічі для переговорів визначать "залежно від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей".

"Я визначив для переговорної команди та загалом нашої дипломатичної команди України оновлені директиви", – сказав президент.

Він повторив, що Росії час припиняти агресію, а мир, якого очікує Україна, має бути справжнім.

Раніше Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів очікується в Абу-Дабі на початку березня.

Також український президент заявив, що бачить вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні до проміжних виборів у США.