Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану

Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази для атак на Іран, які вона засудила.

"Іспанські бази не використовуються для цієї операції, і вони не будуть використовуватися для чогось, що не передбачено угодою зі Сполученими Штатами або не відповідає Статуту Організації Об'єднаних Націй", – заявив Альбарес в ефірі іспанського телеканалу Telecinco.

Після цього, згідно з даними вебсайту FlightRadar24, що відстежує польоти літаків, з моменту початку американо-ізраїльських атак на Іран у вихідні з військових баз Рота і Морон на півдні Іспанії вилетіло 15 американських літаків.

Принаймні сім літаків, як показав FlightRadar24, приземлилися на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для знищення іранських ракетних складів та пускових установок.