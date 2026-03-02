Испания не разрешила США использовать свои авиабазы для ударов по Ирану

Испания не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания не позволит использовать свои военные базы для атак на Иран, которые она осудила.

"Испанские базы не используются для этой операции, и они не будут использоваться для чего-либо, что не предусмотрено соглашением с Соединенными Штатами или не соответствует Уставу Организации Объединенных Наций", – заявил Альбарес в эфире испанского телеканала Telecinco.

После этого, согласно данным веб-сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты самолетов, с момента начала американо-израильских атак на Иран в выходные с военных баз Рота и Морон на юге Испании вылетело 15 американских самолетов.

По крайней мере семь самолетов, как показал FlightRadar24, приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.

Напомним, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов присоединиться к обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для уничтожения иранских ракетных складов и пусковых установок.