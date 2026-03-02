ЄС про затримання Бельгією танкера "тіньового флоту" РФ: "Ми серйозно налаштовані"

Затримання Бельгією за допомоги Франції танкера російського "тіньового флоту" свідчить про те, що санкції Євросоюзу проти Росії діють і мають серйозний вплив.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила під час спілкування з журналістами 2 березня речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.

У ЄС кажуть, що налаштовані на подальшу боротьбу з російським "тіньовим флотом".

"Це (затримання російського танкера. – "ЄП") дає чіткий і недвозначний сигнал про те, що ми серйозно налаштовані на протидію "тіньовому флоту", а також на закриття кожної лазівки, яку Росія намагається використати", – заявила Гіппер.

Вона нагадала, що ЄС отримав згоду міністрів закордонних справ щодо можливості запровадження санкцій проти суден "тіньового флоту" на постійній основі, не чекаючи затвердження нових пакетів санкцій проти РФ.

"Безумовно, санкції діють, наші заходи є ефективними", – констатувала речниця.

Вона також наголосила, що з 20 жовтня 2025 року в ЄС призначений координатор з питань "тіньового флоту", який підтримує тісний зв'язок із державами-членами.

"Отже, те, що ми робимо зараз, – це надсилання дуже сильного сигналу про вжиття заходів для припинення здатності Росії фінансувати цю агресивну війну проти України", – сказала Анітта Гіппер.

Як повідомляла "Європейська правда", бельгійська армія, за допомоги французьких військових гелікоптерів, затримала у Північному морі нафтовий танкер Ethera, що належить російському "тіньовому флоту". Судно під прапором Гвінеї було перехоплене бельгійськими збройними силами в Північному морі ввечері 28 лютого, після чого було перенаправлене в територіальні води Бельгії і затримане в порту Зебрюгге.

Президент Франції Емманюель Макрон похвалив цю операцію в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше, 22 січня, Франція за підтримки Британії затримала інший танкер "тіньового флоту" РФ – Grinch – неподалік берегів Іспанії.