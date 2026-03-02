ЕС о задержании Бельгией танкера "теневого флота" РФ: "Мы серьезно настроены"

Задержание Бельгией при помощи Франции танкера российского "теневого флота" свидетельствует о том, что санкции Евросоюза против России действуют и имеют серьезное влияние.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила во время общения с журналистами 2 марта пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер.

В ЕС говорят, что настроены на дальнейшую борьбу с российским "теневым флотом".

"Это (задержание российского танкера. – „ЕП") дает четкий и недвусмысленный сигнал о том, что мы серьезно настроены на противодействие "теневому флоту", а также на закрытие каждой лазейки, которую Россия пытается использовать", – заявила Гиппер.

Она напомнила, что ЕС получил согласие министров иностранных дел о возможности введения санкций против судов "теневого флота" на постоянной основе, не дожидаясь утверждения новых пакетов санкций против РФ.

"Безусловно, санкции действуют, наши меры являются эффективными", – констатировала пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что с 20 октября 2025 года в ЕС назначен координатор по вопросам "теневого флота", который поддерживает тесную связь с государствами-членами.

"Итак, то, что мы делаем сейчас, – это отправка очень сильного сигнала о принятии мер для прекращения способности России финансировать эту агрессивную войну против Украины", – сказала Анитта Гиппер.

Как сообщала "Европейская правда", бельгийская армия с помощью французских военных вертолетов задержала в Северном море нефтяной танкер Ethera, относящийся к российскому "теневому флоту". Судно под флагом Гвинеи было перехвачено бельгийскими вооруженными силами в Северном море вечером 28 февраля, после чего было перенаправлено в территориальные воды Бельгии и задержано в порту Зебрюгге.

Президент Франции Эмманюэль Макрон похвалил эту операцию в социальных сетях.

Напомним, ранее, 22 января, Франция при поддержке Британии задержала другой танкер "теневого флота" РФ – Grinch – неподалеку от берегов Испании.