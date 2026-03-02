Проросійський експрезидент Болгарії визначився, з ким піде на дострокові вибори

Колишній президент Болгарії Румен Радев зареєстрував коаліцію "Прогресивна Болгарія" для участі в дострокових парламентських виборах 19 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.

Документи до Центральної виборчої комісії подали співголови коаліції "Прогресивна Болгарія" Галаб Донев і Димитар Стоянов, а також Елена Нонева, голова партії "Політичний рух Соціал-демократи", Тодор Барболов, голова Соціал-демократичної партії, та Атанас Калчев, голова партії "Рух нашого народу".

Раніше Радев оголосив, що на створення власної партії немає часу, оскільки це було б на межі встановленого законом терміну.

Він заявив, що буде боротися за більшість у парламенті, а також "проти моделі Борисов-Пеєвський".

На цей момент документи до ЦВК подали ГЄРБ-СДС, "Відродження", ДПС, "Коаліція за Болгарію", "Є такий народ" і "Велич".

Ранні опитування прогнозують успішний дебют коаліції колишнього президента Румена Радева, який пішов у відставку 19 січня.

