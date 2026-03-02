Пророссийский экс-президент Болгарии определился, с кем пойдет на досрочные выборы

Бывший президент Болгарии Румен Радев зарегистрировал коалицию "Прогрессивная Болгария" для участия в досрочных парламентских выборах 19 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.bg.

Документы в Центральную избирательную комиссию подали сопредседатели коалиции "Прогрессивная Болгария" Галаб Донев и Димитар Стоянов, а также Елена Нонева, председатель партии "Политическое движение Социал-демократы", Тодор Барболов, глава Социал-демократической партии, и Атанас Калчев, председатель партии "Движение нашего народа".

Ранее Радев объявил, что на создание собственной партии нет времени, поскольку это было бы на грани установленного законом срока.

Он заявил, что будет бороться за большинство в парламенте, а также "против модели Борисов-Пеевский".

На данный момент документы в ЦИК подали ГЕРБ-СДС, "Возрождение", ДПС, "Коалиция за Болгарию", "Есть такой народ" и "Величие".

Ранние опросы прогнозируют успешный дебют коалиции бывшего президента Румена Радева, который ушел в отставку 19 января.

