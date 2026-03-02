Французькі партії відреагували на анонси Макрона стосовно ядерного стримування

Політичні опоненти французького президента Емманюеля Макрона стримано прокоментували його анонси стосовно розширення ядерного арсеналу та поширення захисту на зацікавлених європейських союзників.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Le Figaro.

Нова доктрина ядерного стримування, презентована Макроном у понеділок, зустріла стримані відгуки його опонентів.

Так, лідер ультраправого "Нацоб’єднання" Жордан Барделла і неформальна лідерка політсили Марін Ле Пен заявили, що "взяли до відома" заяви Макрона і його запевнення щодо збереження суверенної природи рішень щодо потенційного застосування ядерних засобів.

Одночасно вони висловили застереження щодо ідеї "розширеного стримування" – тобто, пропозиції Макрона розширити "ядерну парасольку" Франції на зацікавлених союзників – вважаючи це рівнозначним "розпорошенню арсеналу Франції по території Європи", за що зацікавлені країни мали б щось запропонувати Франції.

Схожу думку висловив лідер правих "Республіканців" та очікуваний кандидат у президенти Брюно Ретайо, заявивши, що такий жест доброї волі з боку Парижа мав би йти "у пакеті" із зобов’язанням для цих союзників пріоритетно купувати "французьку та європейську" зброю.

Лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон, з одного боку, похвалив президента за те, що Франція, згідно з концепцією, сама буде визначати, що у її інтересах, і залишає за собою усі рішення щодо застосування ядерної зброї. Одночасно він заявив, що пропозиція потребує ретельного аналізу, а рішення щодо розширення "парасольки" на союзників, можливо, мають проходити ратифікацію у парламенті.

Соціалісти також заявили, що питання такої ваги варто виносити на розгляд парламенту, а також схвально відреагували на "європейську амбіцію" нової доктрини, зазначаючи, що вона сприятиме поглибленню співпраці з союзниками і в тих питаннях, що не стосуються ядерного стримування.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшить кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

Макрон назвав 8 країн, зацікавлених у ядерному стримуванні, запропонованому Францією.

На додачу, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.