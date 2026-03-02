Французские партии отреагировали на анонсы Макрона относительно ядерного сдерживания

Политические оппоненты французского президента Эмманюэля Макрона сдержанно прокомментировали его анонсы о расширении ядерного арсенала и распространению защиты на заинтересованных европейских союзников.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Новая доктрина ядерного сдерживания, представленная Макроном в понедельник, встретила сдержанные отзывы его оппонентов.

Так, лидер ультраправого "Нацобъединения" Жордан Барделла и неформальный лидер политсилы Марин Ле Пен заявили, что "приняли к сведению" заявления Макрона и его заверения о сохранении суверенной природы решений относительно потенциального применения ядерных средств.

Одновременно они высказали предостережение относительно идеи "расширенного сдерживания" – то есть, предложения Макрона расширить "ядерный зонтик" Франции на заинтересованных союзников – считая это равнозначным "распылению арсенала Франции по территории Европы", за что заинтересованные страны должны были бы что-то предложить Франции.

Похожее мнение высказал лидер правых "Республиканцев" и ожидаемый кандидат в президенты Брюно Ретайо, заявив, что такой жест доброй воли со стороны Парижа должен идти "в пакете" с обязательством для этих союзников приоритетно покупать "французское и европейское" оружие.

Лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, с одной стороны, похвалил президента за то, что Франция, согласно концепции, сама будет определять, что в ее интересах, и оставляет за собой все решения по применению ядерного оружия. Одновременно он заявил, что предложение требует тщательного анализа, а решение о расширении "зонтика" на союзников, возможно, должны проходить ратификацию в парламенте.

Социалисты также заявили, что вопрос такой важности следует выносить на рассмотрение парламента, а также одобрительно отреагировали на "европейскую амбицию" новой доктрины, отмечая, что она будет способствовать углублению сотрудничества с союзниками и в тех вопросах, которые не касаются ядерного сдерживания.

Напомним, 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах увеличит количество французских ядерных боеголовок и готовность развернуть ядерное оружие в европейских странах-союзниках.

Макрон назвал 8 стран, заинтересованных в ядерном сдерживании, предложенном Францией.

В дополнение, Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.