Фон дер Ляйен повторила, что Украина получит 90 млрд евро от ЕС "так или иначе"

Европейский Союз предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах, несмотря на блокирование со стороны Венгрии.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по завершении саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.



"Заём остается заблокированным, поскольку один лидер (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – „ЕП") не держит своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним это так или иначе", – заявила фон дер Ляйен.



Она напомнила, что решение о предоставлении кредита в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро было принято Европейским советом в декабре 2025 года.



"Было одно условие – условие, что три страны (Венгрия, Словакия, Чехия – „ЕП") не будут участвовать в займе. Это условие было выполнено. Так что давайте четко определим нашу позицию", – отметила президент Еврокомиссии.



Она констатировала, что перед ЕС "стоят сложные задачи".



"Но сегодня мы укрепили нашу решимость. Это был очень хороший Европейский совет", – сказала Урсула фон дер Ляйен.



Как сообщала "Европейская правда", лидеры ЕС 19 марта провели дискуссию о предоставлении Украине кредита ЕС в 90 млрд евро, но им не удалось убедить венгерского премьера Орбана снять вето. Отдельно прозвучала критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского за неуместные высказывания в адрес Орбана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях Европейского совета в Брюсселе заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.



По результатам обсуждения украинского вопроса Европейский совет в четверг, 19 марта, принял выводы по Украине, под которыми стоят подписи 25 лидеров государств ЕС, без Венгрии и Словакии.