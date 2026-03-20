У Нідерландах знайшли авто з вантажем кокаїну, затримали 8 підозрюваних
Новини — П'ятниця, 20 березня 2026, 08:23 —
У Нідерландах затримали 8 осіб у зв’язку з виявленням мікроавтобуса із сотнями кілограмів кокаїну.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у нідерландській провінції Брабант. Правоохоронці обстежили підозрілий мікроавтобус неподалік міста Клундерт і виявили там "сотні кілограмів" кокаїну, а також об’єкт, схожий на вогнепальну зброю.
Конкретну кількість та орієнтовну вартість знайдених наркотиків не називають.
Після того затримали вісьмох підозрюваних у причетності до контрабанди наркотиків. На початку березня нідерландська митниця вилучила партію кокаїну, заховану серед вантажу бананів, що прибув у порт.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: