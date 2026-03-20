У Нідерландах знайшли авто з вантажем кокаїну, затримали 8 підозрюваних

У Нідерландах затримали 8 осіб у зв’язку з виявленням мікроавтобуса із сотнями кілограмів кокаїну.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у нідерландській провінції Брабант. Правоохоронці обстежили підозрілий мікроавтобус неподалік міста Клундерт і виявили там "сотні кілограмів" кокаїну, а також об’єкт, схожий на вогнепальну зброю.

Конкретну кількість та орієнтовну вартість знайдених наркотиків не називають.

Після того затримали вісьмох підозрюваних у причетності до контрабанди наркотиків. На початку березня нідерландська митниця вилучила партію кокаїну, заховану серед вантажу бананів, що прибув у порт.

Німецькі митники виявили наркотики на 1 млн євро, заховані у фігурках садових гномів.