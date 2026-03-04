Німецькі митники виявили наркотики на 1 млн євро в садових гномах

В аеропорту Кельн/Бонн німецькі митники виявили близько 25 кг наркотику кетамін, захованого в пофарбованих у золотий колір фігурках садових гномів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Як повідомила митна служба, загальна вартість нелегального вантажу оцінюється приблизно в 1 млн євро.

Уточнюється, що наркотики знайдені близько місяця тому під час перевірки рентгеном чотирьох посилок, відправлених з півдня Німеччини до Канади та Австралії. Підозри викликали, зокрема, ноги садових гномів, форма яких була явно змінена, повідомляє прессекретар головного митного управління Кельна Єнс Аланд.

Кетамін вважається наркотиком, особливо поширеним на вечірках. На чорному ринку його можна придбати за ціною вдвічі меншою, ніж кокаїн. На відміну від інших наркотиків, кетамін нерідко перевозять контрабандою з Європи в інші регіони світу.

Нідерландська поліція у 2024 році заявила, що конфіскувала майже два кілограми наркотиків MDMA (екстазі), які були замасковані під скульптуру садового гнома.

Нещодавно ексміністру фінансів Греції та лідеру ліворадикальної партії "Рух за демократію в Європі" Янісу Варуфакісу висунули офіційне звинувачення після того, як він зізнався у вживанні екстазі кілька десятиліть тому.