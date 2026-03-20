Суд в Польше обязал признать однополый брак, заключенный в другой стране

Суд в Польше обязал государство признать однополый брак, заключенный в другой стране, и внести его в польские реестры.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Высший административный суд принял решение в пользу однополой пары, которая добивалась признания их брака в Польше, и обязал варшавский орган регистрации актов гражданского состояния внести документ в польский реестр.

Этим решением Высший админсуд изменил решение Административного суда Варшавы, ссылаясь, в частности, на заключение Суда ЕС о том, что страны-члены должны признавать браки однополых пар, заключенные в другой стране ЕС, даже если национальное законодательство не предусматривает однополых браков.

Речь идет о двух гражданах Польши, которые официально оформили свои отношения в Берлине в 2018 году, а впоследствии решили вернуться жить в Польшу. Во внесении их свидетельства о браке в польский реестр отказали, ссылаясь на то, что национальное законодательство не предусматривает возможности однополых браков. Пара после этого обратилась в суд.

В конце 2025 года правительство Польши одобрило законопроект о так называемых "договорах о сожительстве" для пар, проживающих вместе, что является своеобразной формой признания однополых союзов.

Опрос 2024 года показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.