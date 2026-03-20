Опитування: понад 80% поляків не підтримують участь своїх солдатів у війні з Іраном 

У Польщі 84,7% опитаних виступили проти участі польських військових в операціях проти Ірану на запит Сполучених Штатів.

Про це свідчать результати опитування IBRiS, проведені на замовлення газети Rzeczpospolita.

На питання про те, чи підтримали б вони відправку польських військ на Близький Схід, якщо цього попросять США, 61,4% респондентів обрали відповідь "точно ні", ще 23,3% відповіли "ймовірно ні".

11% опитаних висловилися на підтримку участі польських солдатів у війні проти Ірану. З них – 1,5% відповіли "однозначно так", а 9,5% – "скоріше так".

Ще 4,4% не мали думки з цього питання.

Позиції щодо цієї проблеми майже порівну розділилися між виборцями керівного та опозиційного таборів. Серед прихильників урядової коаліції 89% виступають проти такої можливості, тоді як серед виборців опозиції ("Право і справедливість", "Ліві разом", "Конфедерація") цей показник трохи вищий – 92%. Серед прихильників "Конфедерації польської корони" Гжегожа Брауна 93% заперечують проти участі поляків у війні в Ірані.

Попереднє опитування, проведене на замовлення Onet, показало, що 65% поляків виступають проти військової допомоги США в Ормузькій протоці.

Цього тижня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск однозначно запевнив, що Польща не надсилатиме свої війська до Ірану.

Раніше Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.