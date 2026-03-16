Трамп: якщо НАТО не допоможе в Ормузькій протоці, його чекає дуже погане майбутнє

Президент США Дональд Трамп попередив у неділю, що НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп сказав у інтерв’ю газеті Financial Times.

Трамп заявив, що європейські країни та інші світові держави, які залежать від нафти з Перської затоки, повинні приєднатися до очолюваних США зусиль із забезпечення безпеки цього водного шляху, через який зазвичай проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

"Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від протоки, допоможуть забезпечити, щоб там не сталося нічого поганого", – сказав Трамп виданню, аргументуючи свої слова тим, що Європа та Китай залежать від нафти з цього регіону більше, ніж США.

"Якщо не буде реакції або якщо реакція буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", – додав президент США.

Трамп заявив, що НАТО має надати військову підтримку, починаючи від тральщиків і закінчуючи силами, здатними знищити, за його словами, "злочинців" уздовж іранського узбережжя.

"У нас є така річ, як НАТ. Ми були дуже добрими. Ми не були зобов’язані допомагати їм щодо України. Україна розташована за тисячі миль від нас… Але ми їм допомогли. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам", – сказав глава Білого дому.

"Бо я давно кажу, що ми будемо поруч з ними, але вони не будуть поруч з нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч", – додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати готують програму страхування за підтримки уряду, щоб допомогти суднам пройти через Ормузьку протоку.

Міністри закордонних справ ЄС обговорюватимуть в понеділок посилення військово-морської місії на Близькому Сході.