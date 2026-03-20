Опрос: более 80% поляков не поддерживают участие своих солдат в войне с Ираном

В Польше 84,7% опрошенных выступили против участия польских военных в операциях против Ирана по запросу Соединенных Штатов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS, проведенные по заказу газеты Rzeczpospolita.

На вопрос о том, поддержали бы они отправку польских войск на Ближний Восток, если этого попросят США, 61,4% респондентов выбрали ответ "точно нет", еще 23,3% ответили "вероятно нет".

11% опрошенных высказались в поддержку участия польских солдат в войне против Ирана. Из них – 1,5% ответили "однозначно да", а 9,5% – "скорее да".

Еще 4,4% не имели мнения по этому вопросу.

Позиции по этой проблеме почти поровну разделились между избирателями правящего и оппозиционного лагерей. Среди сторонников правительственной коалиции 89% выступают против такой возможности, тогда как среди избирателей оппозиции ("Право и справедливость", "Левые вместе", "Конфедерация") этот показатель немного выше – 92%. Среди сторонников "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна 93% возражают против участия поляков в войне в Иране.

Предыдущий опрос, проведенный по заказу Onet, показал, что 65% поляков выступают против военной помощи США в Ормузском проливе.

На этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск однозначно заверил, что Польша не будет посылать свои войска в Иран.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.