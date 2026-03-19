65% поляків проти військової допомоги США в Ормузькій протоці

Абсолютна більшість поляків виступають проти військової допомоги США від Польщі в Ормузькій протоці.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування SW Research для Onet.

Президент США Дональд Трамп нещодавно попередив про погане майбутнє НАТО, якщо союзники не допоможуть із безпекою судноплавства через стратегічну Ормузьку протоку.

Опитування показує, що 65,1% респондентів вважають, що Польща не повинна надавати військову підтримку США в Ормузькій протоці.

Лише 10% респондентів підтримали б таку місію. Кожен четвертий респондент не має думки з цього питання.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск однозначно запевнив, що Польща не надсилатиме свої війська до Ірану.

Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно допомагати США з Іраном, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку.

Одночасно він стверджує, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.