Туск відповів, чи готова Польща відправити свої війська до Ірану

Глава польського уряду Дональд Туск означив позицію Польщі щодо потенційного відправлення військових на Близький Схід, для гарантування безпеки в Ормузькій протоці.

Про це Туск сказав перед початком засідання уряду у вівторок, його слова наводить канцелярія прем’єр-міністра, повідомляє "Європейська правда".

Туск заперечив можливість потенційного направлення польських військових після того, як президент США Дональд Трамп закликав союзників допомогти із встановленням безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.

"Польща не відправить свої війська до Ірану. У нас є інші завдання в рамках НАТО, і наші союзники це розуміють", – заявив Туск.

Він додав, що морські спроможності Польщі повинні служити для безпеки Балтійського моря, та запевнив, що уряд не планує жодної експедиції в іранському напрямку.

Нагадаємо, у ВМС Фінляндії пояснили, що не можуть надіслати військові кораблі в Ормузьку протоку за запитом США, оскільки мають вкрай обмежені ресурси.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Раніше Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.